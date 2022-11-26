Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

26 ноября, 14:30

Польша — Саудовская Аравия: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата мира-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
Футболисты сборной Саудовской Аравии.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

В субботу, 26 ноября сборная Польши сыграет против Саудовской Аравии в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

Встреча пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне и начнется в 16.00 по московскому времени.

ЧМ&nbsp;2022: Тунис&nbsp;&mdash; Австралия, Польша&nbsp;&mdash; Саудовская Аравия, Франция&nbsp;&mdash; Дания, Аргентина&nbsp;&mdash; Мексика. ЧМ-2022: ключевой матч для Аргентины, Франция против Дании. Онлайн-трансляция 26 ноября

Сборные Польши и Саудовской Аравии выступают в группе C с Мексикой и Аргентиной. В первом туре поляки сыграли вничью с мексиканцами (0:0), а саудовцы победили аргентинцев (2:1).

Сборная Саудовской Аравии лидирует в группе C с 3 очками, Польша идет на второй строчке с 1 очком.

Следить за матчем Польша — Саудовская Аравия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира. Группа C
26 нояб, 16:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Польша
2:0
Саудовская Аравия

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
1
0
Читайте также
Кураньи: «В Катаре расстраивают полупустые стадионы. В России была совсем другая атмосфера»
Дания пошла против ФИФА из-за скандалов на ЧМ и призывает Европу к бойкоту
В МО РФ заявили о создании США варианта коронавируса со смертностью в 80% случаев
Температура в Москве к 30 ноября опустится до январских значений
Шольц рассказал об использовании Путиным немецкого языка во время переговоров
Что происходит с экономикой России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Главный тренер сборной Мексики: «Мы ошиблись в мелочах в первом голе. А Месси не прощает даже таких ошибок»
Скалони — о победе над Мексикой: «Мы еще ничего не сделали»
Тренеры сборной Аргентины плакали после голов команды в матче против Мексики
Ди Мария о победе над Мексикой: «Мы знали, что это будет нелегкая игра»
Месси вытащил команду из пропасти. Но для фаворита игра Аргентины ужасна
Матч Аргентина — Мексика стал самой посещаемой игрой чемпионата мира за 28 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Ферран Торрес порассуждал о своей позиции на поле

Итальянский журналист: «В Катаре чемпионат мира организован лучше, чем в России»