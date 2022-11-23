23 ноября, 08:36
Полузащитник сборной Франции и «Ювентуса» Адриен Рабьо стал первым с 1998 года игроком национальной команды с голом и результативной передачей в дебютном матче на чемпионате мира.
Хавбек отличился в матче группового турнира ЧМ-2022 против сборной Австралии (4:1).
Ранее голом и передачей в дебюте отличался Кристоф Дюгарри в матче против ЮАР (3:0) на ЧМ-1998.
В следующем матче на ЧМ-2022 Франция сыграет против Дании 26 ноября.
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Основные источники исследования