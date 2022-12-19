Де Пауль: «Представить не мог, то буду держать кубок чемпиона мира»

Полузащитник «Атлетико» и сборной Аргентины Родриго Де Пауль поделился эмоциями после победы в финале ЧМ-2022 в Катаре. Бело-голубые одолели сборную Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).

«Мы чемпионы мира, не знаю, что тут еще сказать. Я и представить себе не мог, что буду держать кубок.

Мы рождены, чтобы бороться. Каждый аргентинец это знает. Но с каждым разом мы становились сильнее… Сегодня один из самых важных дней в моей жизни.

Это ключ к вечности. Мы будем навсегда в истории, потому что нам удалось победить. Сегодня флаг поднят в честь 26 человек, которые отдали ради этого все. Мы этого достойны», — цитирует Де Пауля AS.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.