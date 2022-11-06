Полузащитник ЦСКА Зделар: «Если не получу вызов в сборную, не поеду в Катар. Я поеду в Сербию»

Сегодня, 17:07
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар оценил свои шансы на попадание в состав сборной Сербии на ЧМ-2022.
— Если не получу вызов в сборную, не поеду в Катар. Я поеду в Сербию. Я давно не был дома, соскучился по семье, по родным. Но буду всем сердцем болеть за Сербию на чемпионате мира в Катаре, — заявил Зделар.
— Какие у тебя отношения со Сборной Сербии? Может, общаешься с тренерами?
— Я очень рад, что играю в таком большом клубе. Лично не знаком с тренером, но буду выкладываться по максимуму. Надеюсь, что тренерский штаб заметит и что он вообще следит за нашей игрой здесь.
— Почему решили принять участие в «Бумбатле»?
— Я очень рад, что оказался здесь, что принимаю участие в этой акции, потому что она важна для наших детей, нашего будущего. То, что меня приятно удивило в России — то, что здесь очень много парков.
— Когда-нибудь принимал участие в подобном?
— Да, принимал участие, когда играл еще за белградский ОФК. Тогда мы делали что-то подобное.
— Есть ли какие-то эко-привычки?
— Учитывая то, чем мы занимаемся, мы как спортсмены, должны вести здоровый образ жизни. Поэтому я надеюсь, что люди последуют нашему примеру и все будет лучше.
Чемпионат мира в Катаре состоится с 20 ноября по 18 декабря.
Сборная Сербии волей жребия попала в группе G, где ее соперниками будут команды Бразилии, Швейцарии и Камеруна. Свой первый матч на турнире сербы проведут 24 ноября с бразильцами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования