Фомин: «Я хотел, чтобы Месси с Аргентиной выиграл ЧМ-2022, но сейчас понимаю, что будет сложно»

Фомин считает, что Месси с Аргентиной будет сложно выиграть ЧМ-2022

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал, следит ли за чемпионатом мира-2022 в Катаре.

— За чемпионатом мира в Катаре следишь?

— Да, слежу.

— Что тебя удивило?

— Меня ничего особо не удивило. Я слежу, как болельщик, как фанат.

— Какую сборную поддерживаешь?

— Я хотел перед началом турнира, чтобы Месси с Аргентиной выиграл. Но сейчас понимаю, что это будет сложно.

— Почему? Вчера была такая яркая победа. Месси забил. Смотрел матч?

— Я смотрел. Но почему неуверен — это у них спросите. Я не в курсе.

— А кто на твой взгляд главный фаворит?

— Я не хочу прогнозы давать. Я сказал за какую команду я переживаю. А там посмотрим.

— В команде в раздевалке обсуждаете прошедшие игры ЧМ?

— Ну конечно, все смотрят. Это как часть нашей жизни. ЧМ, футбол, поэтому все смотрят. В «Динамо» было обсуждали, кто попадет в тройку, кто какое место займет.

— А почему не болеете за Камерун там же Нгамале.

— За Камерун конечно болеем. Всей командой.

— Он что-нибудь рассказывает, пишет как там вообще обстановка в Катаре?

— Я с ни не общался. Я по себе знаю, когда такие важные матчи. Не хочу никого тревожить.

— Сычевой остался недоволен качеством поля. Так и есть?

— Так это не только сегодня. Уже какой матч у нас плохое поле. Но сказали, что будет реновация. Будет хорошее поле и мы будем играть.