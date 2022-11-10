Марко Ройс пропустит чемпионат мира-2022 из-за травмы

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс не сыграет за сборную Германии на чемпионате мира-2022, сообщает Sky Sport.

Игрок получил травму лодыжки 17 сентября в матче 7-го тура немецкой бундеслиги с «Шальке» (1:0).

Ранее 33-летний полузащитник пропустил ЧМ-2014, Евро-2016, Кубок Конфедераций-2017 и Евро-2020.

В текущем сезоне Ройс сыграл 12 матчей, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.