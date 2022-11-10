Марко Ройс пропустит чемпионат мира-2022 из-за травмы

10 ноября, 11:33
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс не сыграет за сборную Германии на чемпионате мира-2022, сообщает Sky Sport.
Игрок получил травму лодыжки 17 сентября в матче 7-го тура немецкой бундеслиги с «Шальке» (1:0).
Ранее 33-летний полузащитник пропустил ЧМ-2014, Евро-2016, Кубок Конфедераций-2017 и Евро-2020.
В текущем сезоне Ройс сыграл 12 матчей, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования