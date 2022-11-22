Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

22 ноября, 20:11

Глушаков: «Чемпионат мира долгожданный. Жаль, России нет»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, за кого болеет на чемпионате мира-2022 в Катаре.

— Смотрите какие-то игры ЧМ?

— Да. Какие впечатления? Чемпионат мира долгожданный. Жаль, России нет.

— Как Саудовская Аравия победила?

— Самоотдача. Аргентина недонастроилась, наверное, не реализовала свои моменты и получила. Так в футболе бывает.

— Почему мы их 4 года назад обыграли?

— Потому что четыре года назад у них другая команда была, наверное. Не надо сравнивать Россию, Аргентину и Саудовскую Аравию. Четыре года это много.

— За какие-то сборные болеете?

— За Сербию. Как сказал, что за Сербию, полстраны стало за Сербию болеть. Сначала все за Аргентину говорили. Пиарщики, наверное, помогают выбирать, за какие команды надо болеть.

— Может тогда призовете всех за «Химки» болеть?

— При чем тут это. Мы же про ЧМ говорим. Не работает на РПЛ? На РПЛ тоже работает, пиарщики тоже работают на РПЛ.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Денис Глушаков
Футбол
Чемпионат мира по футболу
2
0
Читайте также
Еще одна сенсация на ЧМ-2022: японцы из бундеслиги нокаутировали Германию!
Проблемы Валиевой теперь в прошлом? Камила вернула четверные и тройной аксель
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
Что происходит с детьми-инвалидами в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Де Брейне не согласен с тем, что был лучшим игроком матча против Канады
Батшуайи — о победе над Канадой: «Сегодня сборная Бельгии была не лучшей»
Азар: «Сборная Бельгии может играть лучше, но всегда приятно выиграть первый матч»
Куртуа признался, что знал, куда Дэйвис пробьет пенальти
Криштиану Роналду — о ЧМ-2022: «Хочется, чтобы этот путь стал для нас успешным и мы прославили свою страну»
Нападающий сборной Бразилии Неймар опубликовал обращение к болельщикам
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Йоаким Меле — о ничьей с Тунисом: «В некоторых моментах могли сыграть лучше, быть быстрее»

Андерсен: «Была очень тяжелая игра, атмосфера тоже была непростой, болельщики придавали Тунису много сил»