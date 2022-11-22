Глушаков: «Чемпионат мира долгожданный. Жаль, России нет»

22 ноября, 20:11
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, за кого болеет на чемпионате мира-2022 в Катаре.
— Смотрите какие-то игры ЧМ?
— Да. Какие впечатления? Чемпионат мира долгожданный. Жаль, России нет.
— Как Саудовская Аравия победила?
— Самоотдача. Аргентина недонастроилась, наверное, не реализовала свои моменты и получила. Так в футболе бывает.
— Почему мы их 4 года назад обыграли?
— Потому что четыре года назад у них другая команда была, наверное. Не надо сравнивать Россию, Аргентину и Саудовскую Аравию. Четыре года это много.
— За какие-то сборные болеете?
— За Сербию. Как сказал, что за Сербию, полстраны стало за Сербию болеть. Сначала все за Аргентину говорили. Пиарщики, наверное, помогают выбирать, за какие команды надо болеть.
— Может тогда призовете всех за «Химки» болеть?
— При чем тут это. Мы же про ЧМ говорим. Не работает на РПЛ? На РПЛ тоже работает, пиарщики тоже работают на РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования