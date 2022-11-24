Чиркович считает, что сборная Сербии может дойти до финала ЧМ-2022

Полузащитник «Крыльев Советов» Александар Чиркович считает, что сборная Сербии может дойти до финала на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Я на 100 процентов уверен, что Сербия выйдет из группы. Если нам немного повезет в плей-офф, думаю, мы можем повторить успех Хорватии и дойти до финала. У нас мощная команда! Все возможно. Первый матч в группе с Бразилией будет иметь решающее значение. Как начнешь чемпионат, так дело и пойдет.

У бразильцев сильнейший состав, но почему бы их не победить? Это один матч, 90 минут. Может, у них будет плохой день, а мы, наоборот, сыграем отлично», — цитирует Чирковича Metaratings.ru.

В первом матче группового турнира ЧМ-2022 Сербия сыграет со сборной Бразилии. Матч пройдет 24 ноября. Начало — в 22.00 мск.