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24 ноября, 11:26

Чиркович считает, что сборная Сербии может дойти до финала ЧМ-2022

Руслан Минаев
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Полузащитник «Крыльев Советов» Александар Чиркович считает, что сборная Сербии может дойти до финала на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Я на 100 процентов уверен, что Сербия выйдет из группы. Если нам немного повезет в плей-офф, думаю, мы можем повторить успех Хорватии и дойти до финала. У нас мощная команда! Все возможно. Первый матч в группе с Бразилией будет иметь решающее значение. Как начнешь чемпионат, так дело и пойдет.

У бразильцев сильнейший состав, но почему бы их не победить? Это один матч, 90 минут. Может, у них будет плохой день, а мы, наоборот, сыграем отлично», — цитирует Чирковича Metaratings.ru.

В первом матче группового турнира ЧМ-2022 Сербия сыграет со сборной Бразилии. Матч пройдет 24 ноября. Начало — в 22.00 мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/igrok-krylev-chirkovich-esli-serbii-povezyet-my-mozhem-doyti-do-finala-iz-gruppy-100-vyydem-1421697/
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Сербии по футболу
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