Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

24 ноября, 18:30

Пиняев признался, что болеет за Месси в Катаре: «После победы на ЧМ даже фанаты Роналду до него не докопаются»

Пиняев признался, что болеет за Месси на ЧМ-2022
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Сергей Пиняев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев в интервью «СЭ» рассказал, за кого болеет на ЧМ-2022 в Катаре.

«Персонально переживаю за Лионеля Месси. Хочется, чтобы он достиг своей цели и снял с себя бремя тени Марадоны. Его называют меньшим футболистом, потому что Месси не побеждал на чемпионате мира. Хочется, чтобы он этого достиг и полностью принял на себя статус лучшего футболиста всех времен. Я это и так считаю, но после победы на чемпионате мира даже фанаты Роналду не смогут до него докопаться. Но мы еще не видели как играет Бразилия. Мне кажется и Испания показывает фаворитский футбол. Могут случиться и какие-то травмы. Но я считаю, что поражения аргентинцев и немцев — форс-мажоры», — сказал Пиняев «СЭ».

Сборная Аргентины в первом туре проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2.

Турнир проходит в Катаре с 20 ноября. Финал состоится 18 декабря.

Конкурс прогнозов по ЧМ-2022. Участвуй в розыгрыше 500 тысяч рублей!

Лионель Месси
Сергей Пиняев
19
26
Читайте также
Швейцария победила Камерун в матче чемпионата мира в Катаре
Суарес уже не тот, Сон Хын Мин пока не в форме. Еще одна нулевая ничья на чемпионате мира
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Винисиус заявил, что очень доволен дебютом сборной Бразилии на ЧМ-2022
Ришарлисон повторил успешный старт Неймара со сборной Бразилии на чемпионате мира
Сборная Сербии ни разу не пробила в створ ворот в матче чемпионата мира-2022 с Бразилией
Врач сборной Бразилии рассказал о характере травмы Неймара
Вагнер Лав: «Бразилия победит Францию в финале чемпионата мира»
Жилберту Силва: «Второй гол Ришарлисона в ворота Сербии лучший на чемпионате мира-2022»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Танасиевич: «У сборной Сербии большие шансы выйти в следующий раунд ЧМ-2022»

Артем Ребров: «В моей памяти Якин остался приветливым, уравновешенным и стильным тренером»