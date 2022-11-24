Пиняев признался, что болеет за Месси в Катаре: «После победы на ЧМ даже фанаты Роналду до него не докопаются»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев в интервью «СЭ» рассказал, за кого болеет на ЧМ-2022 в Катаре.

«Персонально переживаю за Лионеля Месси. Хочется, чтобы он достиг своей цели и снял с себя бремя тени Марадоны. Его называют меньшим футболистом, потому что Месси не побеждал на чемпионате мира. Хочется, чтобы он этого достиг и полностью принял на себя статус лучшего футболиста всех времен. Я это и так считаю, но после победы на чемпионате мира даже фанаты Роналду не смогут до него докопаться. Но мы еще не видели как играет Бразилия. Мне кажется и Испания показывает фаворитский футбол. Могут случиться и какие-то травмы. Но я считаю, что поражения аргентинцев и немцев — форс-мажоры», — сказал Пиняев «СЭ».

Сборная Аргентины в первом туре проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2.

Турнир проходит в Катаре с 20 ноября. Финал состоится 18 декабря.

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