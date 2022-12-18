Баринов: «Хочу, чтобы Месси выиграл ЧМ. Там, сверху — Марадона, это что-то свыше»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов объяснил, почему болеет за Аргентину в финале ЧМ-2022.

— Тебя узнал кто-то по дороге на стадион?

— Мы бежали. Нас сначала не сюда привели. Нас отвели в фан-зону с кинотеатром сначала, а потом мы бежали сюда. На начало успел.

— Почему ты сюда приехал?

— У меня не получилось поехать отдыхать, и я решил поехать сюда.

— Что скажешь по матчу? Доминирование?

— Да. Мы сказали с Пашей (Банатин, футбольный агент — прим. «СЭ»), что в первом тайме будет 2:0.

— Ты за Аргентину?

— Да, я за Месси. Хочу, чтобы он выиграл чемпионат мира. Там, сверху — Диего, бог дает это. Это что-то свыше.

— Ты против Месси не играл никогда?

— Нет. Роналду? Против него играл. В противостоянии Роналду и Месси я за Лионеля. Его игра нравится больше.

После первого тайма сборная Аргентины обыгрывает Францию в финале ЧМ-2022 со счетом 2:0.