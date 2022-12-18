Баринов о том, что Месси может стать чемпионом мира: «Я для этого и прилетел на финал. Исторический момент»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов поделился впечатлениями от первого тайма финала ЧМ-2022, после которого Аргентина обыгрывает Францию (2:0).

— Двойная замена у Франции до перерыва? Ты можешь подойти, там Юрий Павлович Семин сидит, он тебе скажет, почему так тренер сборной Франции сделал.

— Ты согласен, что французам не хватает какой-то собаки, злого игрока, например, Бензема?

— Я бы так не сказал. Знаешь, почему поменяли Жиру? Потому что он не перекрывал опорного, через которого строится все игра. Поэтому его и поменяли.

— Если Месси побеждает — он лучший футболист мира.

— Для этого я и прилетел сюда. Исторический момент.

— Экспресс-прогноз на второй тайм?

— Думаю, что будет 3:0. Верю, что французы могут забить, но по первому тайму у них не было моментов.

В случае победы в финале Аргентина в третий раз в истории станет чемпионом мира.