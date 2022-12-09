Букайо Сака: «Золотая бутса» — это здорово, но нет ничего лучше победы на ЧМ»

Полузащитник сборной Англии Букайо Сака считает, что победа на ЧМ-2022 важнее «Золотой бутсы».

«Конечно, было бы неплохо, но я об этом не думаю. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы помочь команде пройти в следующий раунд, а затем еще в следующий, и, надеюсь, мы сможем выиграть этот чемпионат мира. Если я выиграю „Золотую бутсу“, это будет здорово, но, конечно, нет ничего лучше, чем победа на чемпионате мира», — приводит слова Сака Sky Sports.

Англия в четвертьфинале ЧМ-2022 сыграет с Францией. Матч пройдет 10 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени.