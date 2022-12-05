Хендерсон — самый возрастной автор гола Англии на ЧМ с 1958 года

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон отметился голом в ворота Сенегала (3:0) в 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

В 32 года и 170 дней хавбек стал вторым самым возрастным автором гола в составе Англии на чемпионатах мира.

Хендерсон уступает лишь Тому Финни, который отличился в ворота сборной СССР в 1958 году. Финни было 36 лет и 64 дня.