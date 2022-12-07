Полузащитник сборной Англии Райс пропустил тренировку команды

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс 7 декабря пропустил тренировку команды, сообщает Daily Mail.

По информации источника, футболист отсутствовал из?за болезни.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Англии сыграет в матче 1/4 мирового первенства против Франции 10 декабря, начало — 22.00 мск.

На турнире в Катаре 23-летний футболист провел все 4 матча за национальную команду.