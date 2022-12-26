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Сегодня, 16:35

Ди Мария ответил Рами на критику Мартинеса: «Он лучший вратарь мира. Иди поплачь в другом месте»

Ди Мария жестко ответил Рами на критику вратаря Мартинеса
Руслан Минаев
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Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария ответил экс-защитнику национальной команды Франции Адилю Рами на критику вратаря бело-голубых Эмилиано Мартинеса.

Ранее защитник «Труа» сказал про Мартинеса: «Самый большой ***** в мире футбола и самый ненавистный человек. «Золотая перчатка» ЧМ-2022 — это Буну».

«Дибу — лучший вратарь в мире. Иди поплачь в другом месте», — ответил Ди Мария.

Мартинес получил награду лучшему голкиперу турнира «Золотая перчатка». После того как футболист забрал трофей, он приставил его к паху и потряс им. Во время празднования победы в раздевалке он призвал почтить минутой молчания старания нападающего французской команды Килиана Мбаппе, который отметился хет-триком в этом матче.

Адиль Рами
Анхель Ди Мария
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Эмилиано Мартинес
Яссин Буну
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