Полузащитник сборной Австралии Гудвин оценил шансы команды на победу в предстоящем матче против Дании

26 ноября, 17:59
Полузащитник сборной Австралии Крэйг Гудвин поделился эмоциями от победы своей команды над Тунисом во втором туре групповой стадии чемпионата мира-2022 (1:0).
«Это просто фантастический момент. Сегодня хочется просто наслаждаться этой победой и как следует отдохнуть. Будем праздновать», — приводит Metaratings.ru слова Гудвина.
Также он поделился мнением о предстоящей встрече с национальной командой Дании.
«Что касается Дании, то у них очень много опасных игроков, о которых все знают. Мы изучили их. Шансы в предстоящем матче — пятьдесят на пятьдесят. Но об этом будем думать завтра», — добавил футболист.
Австралия сыграет с Данией в среду, 30 ноября. Матч начнется в 18.00 по московскому времени.
Австралийцы набрали 3 очка и идут вторыми в турнирной таблице группы D. Дания занимает 3-е место, имея в активе 1 очко.
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