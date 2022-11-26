Полузащитник сборной Австралии Гудвин оценил шансы команды на победу в предстоящем матче против Дании

Полузащитник сборной Австралии Крэйг Гудвин поделился эмоциями от победы своей команды над Тунисом во втором туре групповой стадии чемпионата мира-2022 (1:0).

«Это просто фантастический момент. Сегодня хочется просто наслаждаться этой победой и как следует отдохнуть. Будем праздновать», — приводит Metaratings.ru слова Гудвина.

Также он поделился мнением о предстоящей встрече с национальной командой Дании.

«Что касается Дании, то у них очень много опасных игроков, о которых все знают. Мы изучили их. Шансы в предстоящем матче — пятьдесят на пятьдесят. Но об этом будем думать завтра», — добавил футболист.

Австралия сыграет с Данией в среду, 30 ноября. Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

Австралийцы набрали 3 очка и идут вторыми в турнирной таблице группы D. Дания занимает 3-е место, имея в активе 1 очко.