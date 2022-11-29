Азар: «Я бы не осмелился подраться с Вертонгеном, Ян выше меня!»

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар рассказал о конфликте с сокомандником Яном Вертонгеном.

Ранее сообщалось, что игроки бельгийской команды поссорились в раздевалке после поражения от Марокко (0:2). Некоторые СМИ информировали о том, что Азар и Вертонген подрались.

«После матча с Марокко в раздевалке ничего не происходило, мы не дрались с Яном Вертонгеном. Я бы не осмелился драться с Яном, он выше меня! Ян задал мне вопрос. Я сказал ему, что он уже не очень быстр, но игроки знают меня, все в порядке», — приводит слова Азара RMC Sport.

Сборная Бельгии на чемпионате мира 2022 года выиграла у Канады и проиграла Марокко. Команда занимает третье место в группе F с 3 очками. 1 декабря Бельгии встретится с Хорватией в заключительном туре групповой стадии ЧМ-2022. Начало — в 18:00 (мск).