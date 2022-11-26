26 ноября, 16:05
Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне не верит, что национальная команда может выиграть чемпионат мира-2022.
«Никаких шансов, мы слишком стары. Я думаю, наш шанс был в 2018 году. У нас хорошая команда, но она стареет. Мы потеряли нескольких ключевых игроков. К нам приходят хорошие новые игроки, но они не на том уровне, на котором были другие футболисты в 2018 году. Я скорее смотрю на нас как на аутсайдеров», — приводит слова де Брейне The Guardian.
В первом матче группового этапа сборная Бельгии обыграла Канаду (1:0). 27 ноября бельгийцы встретятся с Марокко. Начало — в 16.00 мск.
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Основные источники исследования