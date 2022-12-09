Каземиро — о поражении от Хорватии: «Игра была в наших руках, но потом ускользнула»

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро прокомментировал поражение от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в 1/4 финала ЧМ-2022.

«Трудно подобрать слова. Мы должны взять себя в руки, жизнь продолжается. Нам очень грустно. Все старались изо всех сил. Это расстраивает. Игра была в наших руках, но потом ускользнула от нас. Это трудно. Мы верили в команду, мы отлично поработали, атмосфера была хорошей. Но это футбол. Такое случается», — приводит слова Каземиро RMC Sport.

Бразилия проиграла последние шесть матчей в плей-офф ЧМ против европейских сборных с момента победы над Германией в финале ЧМ-2002 (2:0).

В полуфинале турнира в Катаре Хорватия сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина.