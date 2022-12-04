Рабьо: «Франция готова противостоять любому сопернику на ЧМ-2022»

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо оценил игру команды в матче с Польшей (3:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

«В целом победа заслужена. Мы хорошо начали первый тайм, хотя потом был спад. Нам удалось взять под контроль второй тайм. Мы сделали то, что было необходимо — контролировали мяч. Мы были хороши на всех участках поля.

Если Франция продолжит в том же духе, то может совершить великие дела. Не важно с кем мы будем играть в четвертьфинале. Мы готовы противостоять любому сопернику», — приводит слова Рабьо RMC Sport.

Франция в четвертьфинале ЧМ-2022 сыграет с победителем матча Англия — Сенегал.