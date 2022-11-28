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Сегодня, 01:14

Киммих: «Знали, что нам придется много бегать без мяча»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник сборной Германии Джошуа Киммих прокомментировал ничью в матче ЧМ-2022 против Испании (1:1).

«Мы знали, что нам придется много бегать без мяча, и мы справились с этим. Испания постоянно владела мячом, но наши голевые моменты были острее.

В дальнейшем нам необходимо прибавить в реализации, однако сейчас мы должны довольствоваться ничейным исходом и сосредоточиться на игре последнего тура, где все решится», — цитирует Киммиха Kicker.

Команда Испании лидирует в турнирной таблице группы Е, набрав 4 очка, далее идут сборные Японии (3 очка), Коста-Рики (3) и Германии (1).

В заключительном туре сборная испанцы сыграет с японцами, сборная Германии встретится с командой Коста-Рики. Матчи пройдут 1 декабря.

 
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Джошуа Киммих
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
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