Перишич: «Месси пытается в пятый раз выиграть чемпионат мира и наверняка выложится по полной»

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич рассказал, с каким настроем команда готовится к полуфиналу ЧМ-2022 против Аргентины.

«Месси пытается в пятый раз выиграть чемпионат мира и наверняка выложится по полной.

И мы будем готовы на 100 процентов, потому что хотим победить. Я надеюсь, что это будет достойный матч, так что пусть победит сильнейший.

К каждому матчу мы готовимся одинаково. В 2018 году в России приходилось постоянно ездить по разным городам, а здесь все в 30 минутах езды. Сегодня вечером мы проведем последнюю тренировку и будем готовы», — цитирует Перишича Vecernji list.

Сборная Хорватии сыграет с командой Аргентиной в полуфинале ЧМ-2022 во вторник, 13 декабря. Начало матча — 22.00 (мск).