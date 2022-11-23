Модрич — первый в истории участник ЧМ и Евро в трех десятилетиях

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич стал первым игроком в истории футбола, кто принял участие в чемпионатах мира и Европы в трех разных десятилетиях.

37-летний хавбек сыграл на Евро-2008, Евро-2012, Евро-2016, Евро-2020 и на ЧМ-2006, ЧМ-2014, ЧМ-2018, ЧМ-2022.

Помимо этого, Модрич стал рекордсменом Хорватии по матчам на крупных турнирах — 26 игр на ЧМ и Евро. И первым хорватом, сыгравшим на четырех чемпионатах мира.