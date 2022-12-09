Модрич: «Все думали, что Хорватии конец, но мы еще раз показали, что никогда не сдаемся»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился впечатлениями от победы над Бразилией (1:1, 4:2 по пенальти) в ? финала ЧМ-2022.

«Мы почти проиграли, когда они забили гол. Все думали, что нам конец, но мы еще раз показали, что никогда не сдаемся. Наша вера невероятна. Мы свели матч к ничьей, и в серии пенальти мы были уверены в себе. Когда начинаешь серию с забитого мяча, а один из соперников промахивается, ты обретаешь уверенность.

Конечно, перед чемпионатом мира никто не ставил на нас, или они не считали, что мы можем пройти так далеко. Важно то, у нас была вера, уверенность, и у нас снова настоящая команда с очень хорошей молодежью. Такая победа, несомненно, придаст нам больше уверенности в том, что нас ждет впереди», — приводит слова Модрича ESPN.

В полуфинале турнира в Катаре Хорватия сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина.