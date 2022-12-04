Гави заявил, что сборная Испании нацелена на победу на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Испании Гави сказал, что национальная нацелена на победу на ЧМ-2022.

«Матч против Японии должен стать нам уроком на будущее. К счастью, последствий у этого поражения не было. Мы по-прежнему сконцентрированы на цели — победе на чемпионате мира. Мы будем добиваться ее, сохраняя верность тому, что делали все эти годы. Нужно обратить внимание на допущенные ошибки, исправить их и идти вперед. Мы будем выкладываться по полной в каждой игре», — приводит слова Гави Marca.

Во вторник, 6 декабря, сборная Испании встретится с Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

18-летний Гави сыграл за нацональную команду три матча на групповой стадии турнира и забил один гол.