Бускетс: «Покидаем чемпионат мира, проиграв самым неприятным образом»

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс прокомментировал поражение от Марокко (0:0, 0:3 — по пенальти) в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Сегодня было много физической борьбы, сборная Марокко очень компактно оборонялась. Было трудно, особенно с учетом дополнительного времени.

Мы покидаем турнир, проиграв самым неприятным образом, и теперь нам нужно прийти в себя и двигаться дальше. У нас молодой состав, сборную ждет отличное будущее», — приводит слова Бускетса Marca.

Испанцы последний раз преодолевали эту стадию в 2010 году — тогда они стали победителями турнира.

На ЧМ-2014 пиренейская сборная не сумела выйти из группы, а на ЧМ-2018 уступила России по пенальти в 1/8 финала.