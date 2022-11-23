Полузащитник сборной Испании Солер посвятил гол в матче с Коста-Рикой Хосе Гайе

23 ноября, 23:21
Полузащитник сборной Испании Карлос Солер рассказал, кому посвятил гол в ворота Коста-Рики в матче 1-го тура чемпионата мира-2022.
«Сначала я посвятил его своей девушке Марте, а затем Хосе (Гайе). Потому что я знаю, какие у него были мечты. Я спросил, как у него дела, и он сказал мне, что чувствует себя на высоте с нами, и мы, очевидно, очень по нему скучаем», — приводит Marca слова Солера.
Защитник «Валенсии» Хосе Луис Гайя пропускает мировое первенство из-за травмы. У него было диагностировано растяжение связок ахиллова сухожилия.
Испания лидирует в группе E с 3 очками, опережая Японию по дополнительным показателям. Германия идет на третьей строчке (0), Коста-Рика — на четвертой (0).
27 ноября сборная Испании сыграет с Германией. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.
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