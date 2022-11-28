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Ондуа о реакции на российский флаг на бутсах: «Это те люди, которые хотят хайповать»

Ондуа прокомментировал реакцию на свой выход в бутсах с российским флагом в матчах группового турнира ЧМ-2022
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа прокомментировал реакцию на свой выход в бутсах с российским флагом в матчах группового турнира ЧМ-2022.

Футболист играл в таких бутсах в матчах против Швейцарии (0:1) и Сербии (3:3).

— Норвежцы немного возбудились, увидев твои бутсы.

— Это те люди, которые просто хотят хайповать. Те люди, которые меня знают, видели, что я больше 10 лет так играю в бутсах с флагами Камеруна и России. Не знаю, почему сейчас все открыли глаза на это, а раньше где они были? Почему они фоткались? Пусть они тоже узнаю про Россию, мне тоже приятно.

Ранее стало известно, что ФИФА не станет наказывать Ондуа за этот жест.

Гаэль Ондуа
Чемпионат мира по футболу 2022
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