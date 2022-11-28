Ондуа о реакции на российский флаг на бутсах: «Это те люди, которые хотят хайповать»

Ондуа прокомментировал реакцию на свой выход в бутсах с российским флагом в матчах группового турнира ЧМ-2022

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа прокомментировал реакцию на свой выход в бутсах с российским флагом в матчах группового турнира ЧМ-2022.

Футболист играл в таких бутсах в матчах против Швейцарии (0:1) и Сербии (3:3).

— Норвежцы немного возбудились, увидев твои бутсы.

— Это те люди, которые просто хотят хайповать. Те люди, которые меня знают, видели, что я больше 10 лет так играю в бутсах с флагами Камеруна и России. Не знаю, почему сейчас все открыли глаза на это, а раньше где они были? Почему они фоткались? Пусть они тоже узнаю про Россию, мне тоже приятно.

Ранее стало известно, что ФИФА не станет наказывать Ондуа за этот жест.