Гаэль Ондуа обменялся футболкой с Неймаром: «Я офигел»

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал, как обменялся футболками с нападающим национальной команды Бразилии Неймаром после матча (1:0) группового турнира ЧМ-2022.

«Друзья, просто хочу поделиться с вами: я обменялся футболками с Неймаром. Это игрок, которого я очень уважаю!

А дело было так. После матча мы разговорились, и он сказал, что смотрел наши последние матчи, что ему понравилось, как я играю, и что он хочет обменяться футболками. Честно, я офигел», — написал Ондуа в своем Telegram-канале.

Футболка Неймара. Фото Соцсети

Камерун занял в группе G третье место, набрав 4 очка. В плей-офф из квартета вышли Бразилия и Швейцария.