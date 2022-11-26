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26 ноября, 13:10

Полузащитник сборной Камеруна Ондуа сообщил об интересе российских клубов к нему

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Гаэль Ондуа.
Фото AFP
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Полузащитник Гаэль Ондуа в интервью «СЭ» назвал причину, по которой начал выступать за сборную Камеруна.

У 27-летнего футболиста есть российское гражданство, он является воспитанником московского «Локомотива».

— Несколько лет назад ты провел зимний отпуск в Магаданской области. Куда поедешь отдыхать после катарской жары?

— Первым делом вернусь домой, в Москву. А потом уже посмотрим, что будет. Пока все мысли о чемпионате мира и футболе. Но точно отправлюсь в путешествие по России.

— Российские клубы тебя зовут?

— Сейчас есть интерес, но не готов об этом говорить, пока идет чемпионат мира. Дай бог, чтобы мы прошли дальше. А уже после турнира все обсудим.

— Ты очень долго ждал предложений от сборной России. Если я правильно понимаю, даже отклонял несколько раз вызовы Камеруна.

— Да, так и есть.

Выбрал Камерун из-за чемпионата мира?

— Скорее всего, так. Чемпионат мира — это мечта любого футболиста.

Помимо «Локомотива», в России Ондуа выступал за ЦСКА и «Анжи». Сейчас он играет в немецком «Ганновере».

Гаэль Ондуа (в&nbsp;центре). «Россия — мой дом. Почему я должен от него отказываться?» Интервью нашего человека из сборной Камеруна

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Сборная Камеруна по футболу
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