Полузащитник сборной Камеруна Ондуа сообщил об интересе российских клубов к нему

26 ноября, 13:10
Полузащитник Гаэль Ондуа в интервью «СЭ» назвал причину, по которой начал выступать за сборную Камеруна.
У 27-летнего футболиста есть российское гражданство, он является воспитанником московского «Локомотива».
— Несколько лет назад ты провел зимний отпуск в Магаданской области. Куда поедешь отдыхать после катарской жары?
— Первым делом вернусь домой, в Москву. А потом уже посмотрим, что будет. Пока все мысли о чемпионате мира и футболе. Но точно отправлюсь в путешествие по России.
— Российские клубы тебя зовут?
— Сейчас есть интерес, но не готов об этом говорить, пока идет чемпионат мира. Дай бог, чтобы мы прошли дальше. А уже после турнира все обсудим.
— Ты очень долго ждал предложений от сборной России. Если я правильно понимаю, даже отклонял несколько раз вызовы Камеруна.
— Да, так и есть.
— Выбрал Камерун из-за чемпионата мира?
— Скорее всего, так. Чемпионат мира — это мечта любого футболиста.
Помимо «Локомотива», в России Ондуа выступал за ЦСКА и «Анжи». Сейчас он играет в немецком «Ганновере».
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