25 ноября, 23:32
Полузащитник сборной Катара Тарек Сальман прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира-2022 в Катаре.
«Мы хотели бы извиниться перед болельщиками и всей страной. Мы заставили их расстроиться из-за поражения в двух матчах подряд на чемпионате мира.
Это очень неприятное чувство — оказаться вне чемпионата мира. Я думаю, что сегодня мы провели хорошую игру, а в больших матчах мелкие детали меняют ход игры. Мы допустили две ошибки, они забили два гола, но в течение нескольких минут матча мы играли лучше них, мы забили гол. Нам нужно учиться на своих ошибках», — приводит Fox Sports слова Сальмана.
Сборная Катара лишилась шансов выйти в плей-офф домашнего ЧМ-2022. Команда проиграла оба матча, сначала уступив Эквадору (0:2), а затем Сенегалу (1:3). В последнем туре групповой стадии хозяева турнира сыграют против Нидерландов. Матч пройдет 29 ноября и начнется в 18.00 по московскому времени.
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