23 ноября, 15:32
Полузащитник сборной Марокко Софьян Буфаль прокомментировал ничью с Хорватией (0:0) в матче 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022.
— Можешь рассказать о климате, очень жарко, сложно ли играть?
— Немного сложно, — сказал Буфаль. — Больше это проявлялось в первом тайме, потому что было солнце, я не чувствовал прохладу. Сложно играть в час дня. Но нет оправдания. Мы все равно должны выкладываться на все сто и набирать очки.
— Почему так мало голов в последних матчах в турнире?
— Не знаю. Это первый тур. Все команды находятся под некоторым давлением. Они не хотят ошибиться. Первая игра всегда сложная.
— Федор Смолов играл в «Сельте», помните его?
— Нет, я не играл с ним.
Сборная Марокко проведет следующий матч на ЧМ-2022 против Бельгии. Игра состоится 27 ноября и начнется в 16.00 по московскому времени.
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