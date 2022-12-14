Амрабат — о матче с Францией: «Мбаппе великий игрок, но мы его не боимся»

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат поделился мнением о форварда Франции Килиане Мбаппе.

«Он великий игрок, но мы не боимся Мбаппе. Во Франции есть и другие очень хорошие футболисты. Но мы никого не опасаемся. Относимся ко всем с уважением», — приводит слова Амрабата Marca.

В среду, 14 декабря, сборная Марокко сыграет с Францией в полуфинале чемпионата мира в Катаре. Начало — в 22.00 мск.