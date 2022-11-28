Френки де Йонг: «Будем делать все возможное для победы над сборной Катара»

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг поделился ожиданиями от заключительного матча группового турнира ЧМ-2022 против Катара.

«Мы отличная команда и достаточно часто показывали это. Мы на хорошем положении в группе, несмотря на последнюю встречу. Мы не были достаточно хороши в игре против Эквадора, будем делать все возможное для победы в предстоящем матче», — цитирует Sport.es де Йонга.

Сборная Нидерландов сыграет с Катаром завтра, 29 ноября. Начало встречи — 18.00 по московскому времени.