Игрок сборной Нидерландов Классен: «Мы играем, чтобы проходить дальше и в конце концов выиграть ЧМ»

Полузащитник сборной Нидерландов Дэви Классен прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате мира-2022 в Катаре.

— Мы играем, чтобы проходить дальше по стадиям и в конце концов выиграть чемпионат мира. Мы все ближе и ближе. Нам нужно быть лучше.

— Насколько большая мотивация у вас в последние месяцы?

— Нам не нужна экстра-мотивация. Тренер уже дает нам очень многое.

— Есть ли у вас ощущение, что дело сделано и можно смело ждать четвертьфинал?

— Конечно, иногда выход в следующую стадию бывает эмоциональным. Но нам нужно продолжать работать, чтобы продвигаться дальше по турнирной сетке. Это наша основная цель.

— Вы сделали около девятнадцати пасов перед первым голом. Как это получилось?

— Это был прекрасный гол. Многие наши игроки приложили свои усилия для того, чтобы он случился. Думаю, это был идеальный мяч!

— Оттачивали ли вы это на тренировках?

— Иногда мы практикуем подобное. Поэтому это просто. Но сегодня против нас были соперники, классный гол.

— Как вам работа с ван Галом?

— Он всегда честен, ясно доносит свои требования к команде. Работать с ним — удовольствие.

— В группе вы не показывали красивого футбола. Просто добивались результата. Сегодня было много работы для защиты. Можете объяснить, хотите ли вы играть в красивый футбол?

— Конечно, хотим. Но самое важное, чего нужно добиваться в конце, это победа. У нас есть тактика. Сегодня мы могли сыграть лучше. Но, думаю, нас очень сложно победить.

— Насколько важен для вас на этом турнире Дензел Дюмфрис?

— В первых играх он получил свою долю критики. Но мы знаем, на что он способен. В нашей схеме фуллбэки очень важны. Сегодня они показали то, что от них хотели.