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Полузащитник «Аталанты» и сборной Нидерландов Мартен де Рон высказался об отсутствии России на чемпионате мира-2022 в Катаре. Также игрок поддержал своего одноклубника Алексея Миранчука.
«Грустно ли мне, что Миранчука нет в Катаре со сборной России? Мне грустно и за Миранчука, и за всех игроков из России. Это очень тяжелый вопрос, ужасная ситуация. Им не оставили выбора», — цитирует де Рона «Чемпионат».
Мартен де Рон и Алексей Миранчук выступали вместе за «Аталанту». В августе 2022 года 27-летний россиянин перешел в «Торино» на правах аренды до конца сезона 2022/23.
ЧМ-2022 в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Сборная России не принимает участия в турнире. В марте ФИФА отстранила российскую команду от стыковых матчей.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования