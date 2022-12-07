Фернандеш принял участие в 5 голах Португалии на ЧМ-2022. Это лучший результат с ЧМ-1966

Бруну Фернандеш поучаствовал в 5 голах Португалии в 3 матчах на ЧМ-2022 и показал лучший результат с ЧМ-1966

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш поучаствовал в 5 голах в 3 матчах на ЧМ-2022 — два гола и три результативные передачи.

Это лучший результат с ЧМ-1966 года. Тогда нападающий португальской сборной Эусебиу принял участие в 10 голах команды, а форвард Жозе Торриш — в 6.

Помимо этого, Фернандеш стал вторым игроком в истории Португалии, отдавшим две голевые передачи в матче чемпионата мира. Первым является все тот же Жозе Торриш, который сделал это в игре против Бразилии (3:1) в 1966 году.