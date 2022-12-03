Игрок сборной Сербии Груйич: «Чувствовали поддержку российских болельщиков»

Полузащитник сборной Сербии Марко Груйич в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о выступлении своей команды на чемпионате мира в Катаре и поддержке российских болельщиков.

— Мы не были хороши на этом турнире. Должны были выступить лучше, надо было побежать в последних матчах. Турнир для нас закончен и это очень разочаровывает. У нас сильные футболисты и есть все для того, чтобы показывать лучший результат.

— Чувствовала ли Сербия поддержку российских болельщиков?

— Да, мы встречали ребят (из России) в отеле, они оказывали поддержку. Конечно, мы ощущали поддержку людей из России!

Сборная Сербии набрала в трех матчах ЧМ-2022 только 1 очко и заняла последнее место в группе G.