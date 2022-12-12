Полузащитник сборной США подтвердил, что из-за конфликта с тренером чуть не уехал из команды по ходу ЧМ-2022

Полузащитник сборной США Джованни Рейна принес извинения за свое поведение в расположение национальной команды на ЧМ-2022 в Катаре.

«Я надеялась, что не будут комментировать события на чемпионате мира. Уверен, что все, что происходит в команде, должно оставаться в тайне. При этом были сделаны заявления, касающиеся моего профессионализма и характера, поэтому я чувствую, что нужно сделать краткое заявление.

Перед чемпионатом мира тренер сказал мне, что моя роль на турнире будет очень ограниченной. Я был опустошен.

Я также очень эмоциональный человек, и полностью признаю, что позволил своим эмоциям взять верх надо мной и повлиять на мои тренировки и поведение в течение нескольких дней после того, как я узнал о своей роли. Я извинился за это перед товарищами по команде и тренером, и мне сказали, что я прощен.

Я надеюсь, что в будущем каждый человек, вовлеченный в американский футбол, сосредоточится только на том, что отвечает интересам национальной сборной, чтобы мы могли добиться больших успехов на чемпионате мира в 2026 году», — написал Рейна в соцсети.

20-летний Рейна ни разу на турнире не вышел в стартовом составе и отыграл полностью лишь второй тайм матча 1/8 финала против Нидерландов (1:3).