Полузащитник сборной Уругвая Торрейра: «Мы никогда не были командой, которая недооценивает соперников»

Полузащитник сборной Уругвая Лукас Торрейра поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 против сборной Южной Кореи.

«Это очень агрессивный соперник, мы видели его, знаем его достоинства и недостатки. Мы постараемся хорошо выглядеть на поле и знаем, в каких моментах можем быть неудобными соперниками. В течение 90 минут может произойти многое. Это то, к чему мы стремились и готовились все это время. Мы никогда не были командой, которая недооценивает соперников», — приводит Marca слова Торрейры.

Сборная Уругвая встретится с командой Южной Кореи 24 ноября. Начало матча — в 16.00 по московскому времени.