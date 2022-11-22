Полузащитник сборной Уругвая Торрейра: «Мы никогда не были командой, которая недооценивает соперников»

22 ноября, 22:25
Полузащитник сборной Уругвая Лукас Торрейра поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 против сборной Южной Кореи.
«Это очень агрессивный соперник, мы видели его, знаем его достоинства и недостатки. Мы постараемся хорошо выглядеть на поле и знаем, в каких моментах можем быть неудобными соперниками. В течение 90 минут может произойти многое. Это то, к чему мы стремились и готовились все это время. Мы никогда не были командой, которая недооценивает соперников», — приводит Marca слова Торрейры.
Сборная Уругвая встретится с командой Южной Кореи 24 ноября. Начало матча — в 16.00 по московскому времени.
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Основные источники исследования