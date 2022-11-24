Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо считает, что Бразилию ждет непростой матч с Сербией

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал, чего ждет от матча Сербии против сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре.

«В матче Бразилия — Сербия будут, конечно, болеть за сборную пентакампеонов. Тяжело судить, одержат ли они победу, ведь матч с такой сильной Сербией будет сложным.

Из сборной Бразилии хотел бы выделить прежде всего Неймара. Он лидер этой сборной. Все футболисты южноамериканской команды индивидуально хороши, но сегодня им надо показать свою состоятельность на поле", — цитирует Жоаозиньо Sport24.

Он также заявил, что бразильская команда без проблем справится с сербами без Малкома и Клаудиньо.

Матч Бразилия — Сербия пройдет в четверг, 24 ноября. Время начал встречи — 22.00 (мск).

Напомним, что в группе G также выступают команды Камеруна и Швейцарии.