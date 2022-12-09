Полузащитник «Урала» Мишкич: «Хорватия может обыграть Аргентину или Нидерланды. Нам вообще все равно!»

Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич поделился эмоциями после победы сборной Хорватии над Бразилией (1:1, 4:2 — по пен.) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Я начал плакать после финального свистка, это невероятные эмоции. Мы знали, что у нас очень сильная команда. В Хорватии всего 3 миллиона жителей, но мы показываем такие результаты. Уже два раза подряд мы в полуфинале чемпионата мира. Все перед игрой с Бразилией сказали, что Хорватия ужасно играет и что у нас нет качественных футболистов. Но мы выиграли! Я надеюсь, что сейчас будут еще внимательнее к нам. Всем надо знать, что Хорватия — одна из лучших команд в мире. Мы сможем обыграть Аргентину или Нидерланды. Нам все равно!» — цитирует Мишкича Metaratings.ru

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. В полуфинале турнира Хорватия сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина.