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Сегодня, 00:17

Поражение Испании может лишить Германию плей-офф чемпионата мира. Как такое возможно?

Отдел футбола «СЭ»
Футболисты сборной Германии.
Фото Reuters
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В матчах второго тура группы E на чемпионате мира Япония уступила Коста-Рике (0:1), а Испания сыграла вничью с Германией (1:1). Сейчас турнирная таблица выглядит так:

Таблица группы E. Фото Reuters

В матчах 3-го тура 1 декабря сыграют Япония — Испания (22.00), Коста-Рика — Германия (22.00).

Рассмотрим расклады в группе:

1. Япония упустила исторический шанс выйти из группы с двумя топ-сборными, проиграв Коста-Рике. С 6 очками азиатская команда была бы уже в 1/8 финала, а немцы с 1 — практически лишались шансов догнать Испанию.

2. Испания в случае победы над Японией станет первой в группе, в случае ничьей — точно выйдет в плей-офф (и опять же станет первой, если Германия вдруг не проиграет Коста-Рике). При поражении команда Луиса Энрике, скорее всего, останется второй — риск только в том же самом поражении немцев. Благодаря отличной разности мячей 8-1 Испания при равенстве очков будет иметь преимущество над любым соперником — вряд ли тем же немцам удастся по заказу забить 7 голов.

3. Японии для попадания в 1/8 финала нужна победа, так как при ничьей с Испанией (при поражении шансов не будет) и победе немцев с разностью в два мяча впереди окажутся именно европейцы — соотношение голов на ЧМ важнее результата личной встречи.

4. Коста-Рике для выхода в плей-офф надо не проиграть — тогда при поражении японцев они окажутся вторыми.

5. Самое интересное — судьба сборной Германии. Ее устроит только победа. Если выиграют и испанцы, то это второе место для немцев, при ничьей в параллельном матче надо будет обыгрывать Коста-Рику «+2». Самое страшное — успех японцев, ведь при таком раскладе надо отыгрывать разность у испанцев, что выглядит малореальным.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Коста-Рики по футболу
Сборная Японии по футболу
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