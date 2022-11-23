Поражение от Японии на чемпионате мира стало для Германии четвертым в истории от команд из Азии

23 ноября, 18:49
Сборная Германии, которая согласно перечню провела 994 международных матча, потерпела всего 13-е поражение от соперников не из Европы и Южной Америки.
В четырех случаях немцы уступили азиатам (дважды — Корее, Австралии и теперь Японии), в трех — африканцам, шесть раз — представителям КОНКАКАФ. Любопытно, что три последние неудачи пришлись на два последних чемпионата мира: в России четырехкратные чемпионы мира проиграли Мексике и Корее.
Поражения сборной Германии от команд не из Европы и Южной Америки
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Соперник
|
Регион
|
Счет
|
28.12.1958
|
ТМ
|
-
|
Египет (г)
|
Африка
|
1:2
|
01.01.1964
|
ТМ
|
-
|
Алжир (г)
|
Африка
|
0:2
|
16.06.1982
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
Алжир (н)
|
Африка
|
1:2
|
15.06.1985
|
ТМ
|
-
|
Мексика (г)
|
КОНКАКАФ
|
0:2
|
06.02.1999
|
ТМ
|
-
|
Германия (г)
|
КОНКАКАФ
|
0:3
|
30.07.1999
|
КК
|
Гр.турнир
|
США (н)
|
КОНКАКАФ
|
0:2
|
19.12.2004
|
ТМ
|
-
|
Корея (г)
|
Азия
|
1:3
|
29.03.2011
|
ТМ
|
-
|
Австралия (д)
|
Азия
|
1:2
|
02.06.2013
|
ТМ
|
-
|
США (г)
|
КОНКАКАФ
|
3:4
|
10.06.2015
|
ТМ
|
-
|
США (д)
|
КОНКАКАФ
|
1:2
|
17.06.2018
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
Мексика (н)
|
КОНКАКАФ
|
0:1
|
27.06.2018
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
Корея (н)
|
Азия
|
0:2
|
23.11.2022
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
Япония (н)
|
Азия
|
1:2
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