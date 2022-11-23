Поражение от Японии на чемпионате мира стало для Германии четвертым в истории от команд из Азии

Сборная Германии, которая согласно перечню провела 994 международных матча, потерпела всего 13-е поражение от соперников не из Европы и Южной Америки.

В четырех случаях немцы уступили азиатам (дважды — Корее, Австралии и теперь Японии), в трех — африканцам, шесть раз — представителям КОНКАКАФ. Любопытно, что три последние неудачи пришлись на два последних чемпионата мира: в России четырехкратные чемпионы мира проиграли Мексике и Корее.

Поражения сборной Германии от команд не из Европы и Южной Америки