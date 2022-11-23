Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

23 ноября, 18:49

Поражение от Японии на чемпионате мира стало для Германии четвертым в истории от команд из Азии

Кирилл Бурдаков
Статистик
Футболисты сборной Германии после поражения от Японии.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Сборная Германии, которая согласно перечню провела 994 международных матча, потерпела всего 13-е поражение от соперников не из Европы и Южной Америки.

В четырех случаях немцы уступили азиатам (дважды — Корее, Австралии и теперь Японии), в трех — африканцам, шесть раз — представителям КОНКАКАФ. Любопытно, что три последние неудачи пришлись на два последних чемпионата мира: в России четырехкратные чемпионы мира проиграли Мексике и Корее.

Поражения сборной Германии от команд не из Европы и Южной Америки

Дата

Турнир

Стадия

Соперник

Регион

Счет

28.12.1958

ТМ

-

Египет (г)

Африка

1:2

01.01.1964

ТМ

-

Алжир (г)

Африка

0:2

16.06.1982

ЧМ

Гр.турнир

Алжир (н)

Африка

1:2

15.06.1985

ТМ

-

Мексика (г)

КОНКАКАФ

0:2

06.02.1999

ТМ

-

Германия (г)

КОНКАКАФ

0:3

30.07.1999

КК

Гр.турнир

США (н)

КОНКАКАФ

0:2

19.12.2004

ТМ

-

Корея (г)

Азия

1:3

29.03.2011

ТМ

-

Австралия (д)

Азия

1:2

02.06.2013

ТМ

-

США (г)

КОНКАКАФ

3:4

10.06.2015

ТМ

-

США (д)

КОНКАКАФ

1:2

17.06.2018

ЧМ

Гр.турнир

Мексика (н)

КОНКАКАФ

0:1

27.06.2018

ЧМ

Гр.турнир

Корея (н)

Азия

0:2

23.11.2022

ЧМ

Гр.турнир

Япония (н)

Азия

1:2

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Японии по футболу
1
2
Читайте также
Проблемы Валиевой теперь в прошлом? Камила вернула четверные и тройной аксель
«Это моя боль и мой грех навсегда». Роковой удар перевернул жизнь топового российского бойца
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
Что происходит с детьми-инвалидами в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Азар: «Сборная Бельгии может играть лучше, но всегда приятно выиграть первый матч»
Куртуа признался, что знал, куда Дэйвис пробьет пенальти
Криштиану Роналду — о ЧМ-2022: «Хочется, чтобы этот путь стал для нас успешным и мы прославили свою страну»
Нападающий сборной Бразилии Неймар опубликовал обращение к болельщикам
Самое спорное судейство на ЧМ. Бельгию спасли арбитр и Куртуа
ЧМ-2022: первые матчи Бразилии и Португалии. Онлайн-трансляция 24 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Пикфорд сообщил, что Гарри Кейн чувствует себя в порядке и тренируется с командой

Форвард «Химок» Садыгов поделился мнением о добавленных минутах на ЧМ