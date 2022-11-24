Исторический гол Роналду принес Португалии победу над Ганой на ЧМ-2022

Сборная Португалии победила команду Ганы в матче 1-го тура группового этапа чемпионата-2022 в Катаре со счетом 3:2.

Счет в матче открыл капитан португальской команды Криштиану Роналду, который реализовал пенальти во втором тайме.

37-летний португалец первым в истории забил на пяти чемпионатах мира. Также Роналду стал вторым в истории игроком, забившим гол на чемпионате мира в качестве свободного агента.

Криштиану Роналду участвует уже в пятом чемпионате мира. Ранее аналогичное достижение покорилось лишь четверым игрокам.

В составе Ганы отличился капитан команды Андре Айю, который сравнял счет.

Однако затем португальцы дважды поразили ворота соперника: голами отметились нападающие Жоау Феликс и Рафаэл Леау.

В самом конце матча еще один гол за Гану забил нападающий Осман Букари.

Португалия набрала 3 очка и вышла на первое место в группе H. Гана идет на четвертой строчке (0 очков). Ранее команды Кореи и Уругвая сыграли вничью со счетом 0:0 и набрали по 1 очку.

В следующим туре Португалия 28 ноября сыграет против Уругвая, а Корея в этот же день встретится с Ганой.