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24 ноября, 18:04

Португалия — Гана: Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборные Португалии и Ганы проведут матч в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Португалия: Д.Кошта, Ж.Конселу, Р.Диаш, Д.Перейра, Р.Геррейру, Р.Невеш, Отавиу, Б.Фернандеш, Б.Силва, К.Роналду, Ж.Феликс.

Гана: Ати, Салису, Парти, Айю, Баба, Амарти, Вильямс, Кудус, Самед, Джику, Алиду.

Для 37-летнего Роналду турнир в Катаре станет пятым в карьере, он повторит достижение мексиканцев Антонио Карбахаля и Рафаэля Маркеса, а также немца Лотара Матеуса и аргентинца Лионеля Месси.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ганы по футболу
Сборная Португалии по футболу
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