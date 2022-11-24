Португалия — Гана: Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе

Сборные Португалии и Ганы проведут матч в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Португалия: Д.Кошта, Ж.Конселу, Р.Диаш, Д.Перейра, Р.Геррейру, Р.Невеш, Отавиу, Б.Фернандеш, Б.Силва, К.Роналду, Ж.Феликс.

Гана: Ати, Салису, Парти, Айю, Баба, Амарти, Вильямс, Кудус, Самед, Джику, Алиду.

Для 37-летнего Роналду турнир в Катаре станет пятым в карьере, он повторит достижение мексиканцев Антонио Карбахаля и Рафаэля Маркеса, а также немца Лотара Матеуса и аргентинца Лионеля Месси.