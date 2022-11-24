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Судейство

24 ноября, 20:36

Португалия — Гана: судья утешил Криштиану 11-метровым. Рефери ошибся

Александр Бобров
Шеф-редактор
Эпизод в матче первого тура ЧМ-2022 Португалия — Гана.
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На 62-й минуте матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Португалия — Гана арбитр Исмаил Элфат ошибочно наказал африканскую команду 11-метровым ударом. Американец марокканского происхождения, чья фамилии также произносится как Эль-Фатх, усмотрел фол в действиях Мохаммеда Салису, который вел борьбу с Криштиану Роналду. Португалец коснулся мяча носком бутсы, а потом произошел незначительный контакт в ногах игроков.

Роналду долго не думал и упал. Судья, который в первом тайме не дал Криштиану забить, зафиксировав его фол на защитнике, в этот раз принял сторону звезды.

Армандо Вильярреал, еще один рефери из США, выполняющий в этой игре роль ВАР, не нашел оснований для вмешательства и не пригласил коллегу к монитору посмотреть повторы. В итоге вердикт Элфата остался в силе.

Эпизод в матче первого тура ЧМ-2022 Португалия - Гана.
Эпизод в матче первого тура ЧМ-2022 Португалия — Гана.
Сборная Португалии по футболу
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