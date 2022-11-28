Португалия и Уругвай не открыли счет в первом тайме матча ЧМ-2022

Португалия и Уругвай не открыли счет в первом тайме матча второго тура групповой стадии ЧМ-2022 — 0:0.

Команды в первые 45 минут нанесли по одному удару в створ ворот.

Отметим, что Нуну Мендеш получил травму и был заменен. Он покинул поле в слезах. Вместо него вышел Рафаэль Геррейро.