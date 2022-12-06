Португалия — Швейцария: 39-летний Пепе увеличил преимущество португальцев

Защитник сборной Португалии Пепе забил гол в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против команды Швейцарии.

Он увеличил преимущество команды в первом тайме — 2:0.

39-летний защитник пришел на подачу углового и головой переправил мяч в ворота соперника.