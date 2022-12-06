Португалия разгромила Швейцарию в 1/8 финала ЧМ-2022. Заменивший в основном составе Роналду нападающий Рамуш оформил хет-трик

Сборная Португалии разгромила Швейцарию в матче 1/8 финала ЧМ-2022 со счетом 6:1.

Хет-трик в этой встрече оформил 21-йлетний нападающий Гонсалу Рамуш, который попал в стартовый состав, заменив в основе форварда Криштиану Роналду.

Также в составе сборной Португалии забили защитники Пепе и Рафа Геррейру, а также нападающий Рафаэл Леау.

Теперь Пепе — самый возрастной игрок в истории, забивший в плей-офф чемпионата мира: португальскому защитнику сейчас 39 лет и 9 месяцев.

В составе швейцарцев единственный гол забил защитник Мануэль Аканджи.

Криштиану Роналду вышел только на замену на 73-й минуте встречи. Он даже успел забить гол, но взятие ворот сразу было отменено из-за явного офсайда.

Сборная Португалии в 1/4 финала 10 декабря сыграет против команды Марокко.